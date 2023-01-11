Reuters сообщил о снижении цен на нефть марки Brent на 0,8%, до $79,49 за баррель

Цены на нефть эталонного сорта Brent в среду на торгах упали на 0,8%, до $79,49 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, это произошло на фоне увеличения запасов топлива в США.

«Запасы сырой нефти в США подскочили на 14,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 6 января, сообщили источники со ссылкой на данные Американского института нефти (API). В то же время запасы дистиллятов, которые включают топочный мазут и авиатопливо, выросли примерно на 1,1 млн баррелей», — говорится в статье.

Как уточнили в агентстве, это привело к падению котировок нефти. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что запасы сырой нефти сократятся на 2,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 500 000 баррелей.

Второй фактор, который привел к снижению цен на нефть, — опасения по поводу повышения процентных ставок в США для сдерживания инфляции. Как уточнили в агентстве, это спровоцирует рецессию и сократит спрос на топливо.

Ранее Минэнерго США снизило прогноз цены нефти Brent в 2023 году на 10%, до $81,3 за баррель.