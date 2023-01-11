Новые правила для иностранных инвесторов для получения ВНЖ в РФ вступили в силу

Вид на жительство (ВНЖ) в России иностранные инвесторы смогут получить в упрощенном порядке. Как пишет ТАСС с 11 января вступило в силу постановление правительства об утверждении критериев, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в стране.

Критерии разработало Минэкономразвития России на основе запросов бизнес-сообщества.

Иностранцы могут вложить в течение трех лет до подачи заявления на вид на жительство минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестировать 30 млн руб. в местную компанию. Сама компания должна работать не менее трех лет, и за последний год уплатить налоги на сумму от 6 млн руб.

Еще один вариант для получения российского ВНЖ — регистрация юрлица, которое ведет деятельность в стране от двух лет и платит от 4 млн руб. налогов ежегодно.

Инвесторы также могут купить в РФ недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 млн руб. Недвижимость должна быть свободна от обременений.

В Минэкономразвития считают, что интерес к упрощенному получению ВНЖ в России ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

На данный момент получение в упрощенном порядке вида на жительство доступно, например, для IT-специалистов, для граждан Казахстана и Молдавии.

Эксперты рынка посчитали, что с инвесторов снялась хотя бы одна проблема, которая ранее заключалась в получении РВП. Однако сложности с ежегодным подтверждением ВНЖ, причем бессрочным, остались. По данным издания «Коммерсантъ», возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции широко распространена по всему миру, причем чаще всего это делают небольшие страны для привлечения зарубежного капитала. При этом по сравнению с другими странами, российские требования выглядят не такими привлекательными.