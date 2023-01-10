Оператор криптовалютной биржи Coinbase Global уволит 20% сотрудников из-за отраслевого кризиса

Руководство криптовалютной биржи Coinbase Global уволит 20% сотрудников (порядка 950 человек) в связи с усилением кризиса в отрасли. Одним из факторов такого решения стало банкротство другой торговой площадки FTX, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-релиз Coinbase.

«В 2022 году крипторынок имел тенденцию к снижению вместе с макроэкономикой в целом <....> Поэтому принято трудное решение сократить наши операционные расходы примерно на 25%, что включает увольнение около 950 человек. Все пострадавшие члены команды будут проинформированы к сегодняшнему дню», — говорится в материале.

По словам генерального директора торговой площадки Брайан Армстронга крах биржи FTX нанес «серьезный удар» всей криптовалютной отрасли. Как уточняет телеканал, к концу сентября 2022 года в Coinbase Global работало около 4,7 тыс. человек. При этом прошлым летом руководство биржи уже уволило 18% персонала из-за возросших затрат.

«Coinbase заявила, что этот шаг (новые массовые увольнения — «Газета.Ru») приведет к новым расходам в размере от 149 до 163 миллионов долларов в первом квартале 2023 года», — заключается в статье.

21 декабря телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил, что один из крупнейших майнеров в США Core Scientific подал заявление о банкротстве. Руководство публичной майнинговой компании инициирует процедуру защиты от кредиторов по главе 11 Кодекса о банкротстве США. Капитализация Core Scientific в настоящее время сократилась до $78 млн, по сравнению с $4,3 млрд на июль 2021 года. Причем акции компании за год упали на 98%.