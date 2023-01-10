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Минэнерго США понизило на 10% прогноз цены нефти Brent на 2023 год — до $83,1 за баррель

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Ana Maria Otero/AP

В 2023 году баррель североморской нефти Brent будет стоить $83,1 за баррель, хотя до этого предполагалось, что стоимость сырья в текущем году будет на уровне $92,36. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

«Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 10%, с $92,36 до $83,1 за баррель. В 2024 году ведомство ожидает цену Brent на уровне $77,57 за баррель», — говорится в материале.

Кроме того, американское ведомство также ожидает, что в текущем году уровень суточной добычи сырья в США повысится до 12,41 млн баррелей (+70 тыс. баррелей к уровню предыдущего прогноза). При этом ожидаемые объемы добычи нефти в Штатах по итогам 2024 года окажутся на еще более высоком уровне и составят 12,81 млн баррелей в день, уточняется в заметке.

10 января агентство Bloomberg сообщило, что при «крошечном круге покупателей» российская нефть марки Urals продается в настоящее время в два раза дешевле североморской марки Brent — по $38 за баррель. Этот уровень значительно ниже «потолка», установленного Евросоюзом (ЕС) на отметке $60.

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