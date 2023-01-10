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Bloomberg: россияне «помогли» Дубаю поставить рекорд по продажам недвижимости в 2022 году

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Jon Gambrell/AP

Активный спрос россиян на люксовые объекты недвижимости после обострения конфликта на Украине привел к рекорду по продажам жилья в Дубае по итогам 2022 года. За прошедшие 12 месяцев в этом эмирате было совершено более 90 тыс. сделок по покупке недвижимости, до этого рекордный показатель аналитики фиксировали в 2009-м (81,8 тыс.), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные компании CBRE Group.

«В прошлом году в эмирате Дубай было совершено более 90 тыс. сделок по покупке недвижимости, что позволило превзойти рекордный показатель 2009 года, когда были проданы 81,8 тыс. объектов. На 11% выросло и число объектов недвижимости, сданных в аренду. Росту числа сделок способствовал активный спрос россиян на недвижимость в Дубае», — говорится в материале.

По словам главы аналитического подразделения CBRE Group Таймура Хана, граждане России концентрировались в основном на приобретении объектов люкс-сегмента. При этом он не стал уточнять, какова именно доля россиян среди тех, кто решил вложиться в дубайскую недвижимость.

25 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что основными конкурентами россиян в борьбе за право приобрести недвижимость в Дубае являются граждане европейских стран, граждане Индии и азиатские финансисты. При этом основные стимулы европейцев к покупке жилья в ОАЭ — стремление к теплому климату и низким налогам.

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