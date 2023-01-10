Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинская сеть VARUS отказалась от продукции Bonduelle из-за работы компании в России

close
100%
Depositphotos

Сеть украинских супермаркетов VARUS отказалась от продукции французской Bonduelle после отказа компании покидать российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сети.

«Несмотря на опровержение Bonduelle информации о поддержке российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора», — заявили в VARUS, подчеркивая, что «прекращают реализацию продукции Bonduelle».

Другая сеть супермаркетов — NOVUS — также отказалась от продукции Bonduelle, не объясняя свое решение.

Ранее генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс объявил, что компания в ближайшее время не собирается покидать российский рынок. По его словам, предприятие не хочет добавлять к геополитическому кризису еще и продовольственный. Поэтому у организации есть определенная ответственность по поставкам продуктов во все страны Центральной Азии, которые были произведены на заводах в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть