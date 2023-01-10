Украинская сеть VARUS отказалась от продукции Bonduelle из-за работы компании в России

Сеть украинских супермаркетов VARUS отказалась от продукции французской Bonduelle после отказа компании покидать российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сети.

«Несмотря на опровержение Bonduelle информации о поддержке российской армии, компания продолжает деятельность на рынке страны-агрессора», — заявили в VARUS, подчеркивая, что «прекращают реализацию продукции Bonduelle».

Другая сеть супермаркетов — NOVUS — также отказалась от продукции Bonduelle, не объясняя свое решение.

Ранее генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс объявил, что компания в ближайшее время не собирается покидать российский рынок. По его словам, предприятие не хочет добавлять к геополитическому кризису еще и продовольственный. Поэтому у организации есть определенная ответственность по поставкам продуктов во все страны Центральной Азии, которые были произведены на заводах в России.