Всемирный банк предрек снижение ВВП России на 3,3% по итогам 2023 года

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года сократится на 3,3%. В 2024-м ожидается рост национальной экономики на 1,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные доклада Всемирного банка (ВБ).

«Всемирный банк (ВБ) ожидает, что ВВП России сократится в текущем году на 3,3%, а в следующем — увеличится на 1,6%. По итогам 2022 года спад российской экономики составил 3,5%», — говорится в материале.

При этом данные за прошлый год оказались на 5,4 процентного пункта (п. п.) лучше, чем прогнозировалось в июньском докладе банка. Тогда аналитики ВБ предрекали спад ВВП России на 8,9% к концу декабря. В то же время прогноз организации на 2023 года оказался хуже в сравнении с июньским докладом, в котором аналитики предполагали спад экономики страны на 2%, уточняется в заметке.

29 декабря министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал падение ВВП России на 2,7% по итогам 2022 года. При этом он также не исключил вероятности снижения валового продукта страны и в 2023 году.