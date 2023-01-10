Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Всемирный банк предрек снижение ВВП России на 3,3% по итогам 2023 года

close
100%
Газета.Ru

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года сократится на 3,3%. В 2024-м ожидается рост национальной экономики на 1,6%, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные доклада Всемирного банка (ВБ).

«Всемирный банк (ВБ) ожидает, что ВВП России сократится в текущем году на 3,3%, а в следующем — увеличится на 1,6%. По итогам 2022 года спад российской экономики составил 3,5%», — говорится в материале.

При этом данные за прошлый год оказались на 5,4 процентного пункта (п. п.) лучше, чем прогнозировалось в июньском докладе банка. Тогда аналитики ВБ предрекали спад ВВП России на 8,9% к концу декабря. В то же время прогноз организации на 2023 года оказался хуже в сравнении с июньским докладом, в котором аналитики предполагали спад экономики страны на 2%, уточняется в заметке.

29 декабря министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал падение ВВП России на 2,7% по итогам 2022 года. При этом он также не исключил вероятности снижения валового продукта страны и в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть