Lietuvos rytas: в Литве в 2022 году большинство продуктов питания подорожало на 50%

В Литве в 2022 году более чем на половину подорожало большинство продуктов первой необходимости. Об этом сообщило издание Lietuvos rytas со ссылкой на данные официальной статистики.

Как сообщается в материале, в 2022 году цены на продукты питания и неалкогольные напитки повысились в целом на 34,7%.

По информации газеты, продукты повседневного употребления при этом подорожали еще больше. Так, цена на сахар выросла на 68,7%, круп — на 56,2%, мясных консервов — на 54,2%, кефира и простокваши — на 51,1%, молока — на 50,5%, сыра и творога — на 50,2%, подсолнечного масла — на 47,6%, а муки — на 46,6%.

Уточняется, что годовая инфляция в стране составила 21,7%.

Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что инфляция в стране по итогам 2022 года составила 26,6%.

До этого член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн заявила, что установление потолка цен на российские энергоносители может привести к тому, что другие виды инфляции в стране будут расти.