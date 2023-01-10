Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госстат Украины: инфляция в стране по итогам 2022 года превысила 26%

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляция на Украине по итогам 2022 года составила 26,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно заявлению ведомства, инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,7%, а за год в общей сложности — 26,6%.

Отмечается, что базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, а за год — 22,6%.

Ранее Минэкономики Украины прогнозировало, что в 2023 году инфляция в стране может составить 28%. Уточнялось, что инфляция может повыситься на 1-2% из-за блэкаутов, поскольку на фоне постоянных перебоев с энергоснабжением предприятия переходят на генераторы, что значительно удорожает производство.

Сообщалось также, что показатель роста цен в зоне евро сократился в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре. Агентство Reuters связало большую часть снижения с падением цен на энергоносители.

РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование, также информировало, что Россия в октябре 2022 года заняла 50-ю строчку среди всех стран мира по уровню инфляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть