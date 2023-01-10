Госстат Украины: инфляция в стране по итогам 2022 года превысила 26%

Инфляция на Украине по итогам 2022 года составила 26,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно заявлению ведомства, инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,7%, а за год в общей сложности — 26,6%.

Отмечается, что базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, а за год — 22,6%.

Ранее Минэкономики Украины прогнозировало, что в 2023 году инфляция в стране может составить 28%. Уточнялось, что инфляция может повыситься на 1-2% из-за блэкаутов, поскольку на фоне постоянных перебоев с энергоснабжением предприятия переходят на генераторы, что значительно удорожает производство.

Сообщалось также, что показатель роста цен в зоне евро сократился в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре. Агентство Reuters связало большую часть снижения с падением цен на энергоносители.

РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование, также информировало, что Россия в октябре 2022 года заняла 50-ю строчку среди всех стран мира по уровню инфляции.