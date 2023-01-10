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Глава «Энергоком» Бынзарь: Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Глава молдавского государственного предприятия «Энергоком» Виктор Бынзарь заявил, что Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине. Об этом он сказал в интервью онлайн-каналу Rlive.

По словам Бынзаря, на конец декабря у Молдавии было около 250 млн кубометров газа в резервах на Украине.

«Именно с Украины правобережная часть Молдавии сейчас импортирует газ, который мы приобрели у европейских трейдеров», — сказал глава «Энергокома».

Как отметил Бынзарь, топливо было куплено исключительно на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика обеспечена газом, который закачен в хранилища Румынии и Украины, до конца февраля 2023 года.

По словам Спыну, Кишинев каждый день производит закупки природного газа у европейских стран, где стоимость топлива в последнее время резко снизилась.

Председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан также заявлял, что стоимость поставляемого Молдавии российского природного газа в январе может вырасти с $785 до $1 230 за 1 тыс. куб. м.

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