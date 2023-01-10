Мишустин заявил, что расходы бюджета России в 2022 году превысили 31 трлн рублей

Объем расходов федерального бюджета России по итогам 2022 года составили свыше 31 трлн рублей. Суммарный дефицит оказался на уровне более 3 трлн рублей при общем размере доходов почти 28 трлн рублей, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

«Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов, свыше 31 трлн рублей. Вместе с тем доходы составили почти 28 трлн», — заявил Мишустин в ходе выступления на заседании правительства.

В то же время он отметил, что российским властям удалось выполнить «все социальные обязательства перед гражданами». При этом в первом квартале 2023 года правительству еще предстоит подвести итоги по отдельным отраслевым направлениям. Однако уже сейчас можно предположить, что эти показатели будут на «неплохом уровне», уточнил Мишустин.

28 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России снизился по итогам 11 месяцев 2022 года на 2%. В то же время уровень безработицы в стране за это время опустился на исторический минимум и составил 3,7%.