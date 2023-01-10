Власти Польши сообщили о полной независимости от поставок российского угля

Замминистра по контролю за государственными активами Польши Кароль Рабенда заявил, что в 2022 году страна импортировала морским путем как минимум 14 млн тонн угля, тем самым достигнув полной независимости от поставок из РФ. Его слова приводит польский интернет-портал Samorzadowy.

«Польские госкомпании уже импортировали 14 млн тонн угля», — объявил он на пресс-конференции.

По словам Рабенды, этот показатель стал рекордным для портов Польши.

«В результате санкций, а также других действий правительства и государственных компаний мы сделали Польшу на 100% независимой от российского угля», — подытожил он, отметив, что властям удалось сменить источники поставок.

Ранее председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек сообщил, что доля российской нефти в импорте Польши в 2023 году может сократиться до 10%.