Reuters: G7 намерена установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты

Группа семи (G7) будет стремиться установить разные предельные цены на нефтепродукты из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.

По данным агентства, в феврале страны «Большой семерки» намерены установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один — для продуктов, торгуемых с премией, а второй — для тех, что торгуется со скидкой.

Ранее газета Telegraph India писала, что Индия может присоединиться к введенному странами Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» потолку цен на нефть, если ЕС введет дополнительные санкции в отношении стран, покупающих сырье у России, или если его стоимость превысит $60 за баррель.

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.