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Reuters: G7 намерена установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Группа семи (G7) будет стремиться установить разные предельные цены на нефтепродукты из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.

По данным агентства, в феврале страны «Большой семерки» намерены установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один — для продуктов, торгуемых с премией, а второй — для тех, что торгуется со скидкой.

Ранее газета Telegraph India писала, что Индия может присоединиться к введенному странами Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» потолку цен на нефть, если ЕС введет дополнительные санкции в отношении стран, покупающих сырье у России, или если его стоимость превысит $60 за баррель.

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

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