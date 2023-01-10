Клиенты Сбера подали более 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки

Сбер за 9 дней принял почти 3,8 тысяч заявок на получение ипотеки по программе «Господдержка» на общую сумму 16,3 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» банк получил свыше 4,6 тыс. заявок на 20,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным аналитиков Домклик, наиболее востребованными льготные программы оказались в Московской области: на покупку жилья по программе «Господдержка» жители запросили почти 2 млрд рублей кредитных средств, а по «Семейной ипотеке» — 2,5 млрд рублей.

Также в тройку регионов-лидеров по общему объему запрашиваемых сумм вошли Москва (2,2 млрд рублей на «Господдержку» и 2,3 млрд рублей на «Семейную ипотеку») и Краснодарский край (1,2 млрд рублей на «Господдержку» и 1,2 млрд рублей на «Семейную ипотеку»).

Ранее правительство РФ продлило действие программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%. Минимальная ставка в Сбере составляет от 7,3% годовых (на строительство дома) и от 7,7% (на покупку дома или квартиры в новостройке).