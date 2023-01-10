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Предсказавший обвал рынков 2008 года экономист предрек «мать всех долговых кризисов» через 10 лет

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Global Look Press

В ближайшие годы ведущие страны будет ждать глубокая и затяжная рецессия, которая изменит представление о привычной в настоящее время жизни кредиторов и заемщиков. Уже через 10 лет в мире может наступить самый сильный долговой экономический кризис, заявил американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый коллапс 2008 года, в интервью газете El Mundo.

«Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные. Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов», — предостерег Рубини.

По его словам, мировая экономика в настоящий момент представляет собой «поезд, который медленно движется к крушению» из-за многочисленных новых и старых вызовов. Еще одной причиной предстоящего кризиса экономист назвал «развязанную Китаем и США третью мировую войну», поводом к которой стало введение Штатами ограничений на поставки многих видов микросхем в КНР.

19 декабря американский экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал глубокую и затяжную депрессию в глобальной экономике из-за чрезмерно высоких объемов задолженности государств. Одним из самых опасных моментов является то, что США сейчас переживают «самую высокую инфляцию» за последние 60 лет, которая сейчас находится на уровне в 7,1%.

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