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Путин заявил о важности контроля за ценами особенно сейчас

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским, в ходе которой заявил о важности контроля за ценами сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Максим Алексеевич, у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами», — сказал Путин, подчеркивая, что «сейчас это особенно важно».

Президент указал, что власти страны «на данный момент все-таки мы в определенных рамках держат инфляцию», и она «снижается, имеет тенденцию к понижению».

Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали четыре возможных сценария развития российской экономики в 2023 году: активизм, вторые 2010-е, кризис без изоляции и кризисный. Первый — самый благоприятный, он будет возможен, если рост мировой экономики останется на цифре 3% и стоимость энергоносителей останется достаточно высокой. Худший вариант — кризисный, он случится, если в мировой экономике произойдет общий спад, а санкции будут сниматься медленно.

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