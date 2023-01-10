Аналитики заявили о достижении максимума по вводу элитного жилья в Петербурге в 2022 году

В Санкт-Петербурге по итогам 2022 года было введено в эксплуатацию 122 тыс. кв. м элитного жилья, что стало рекордным показателем за последние пять лет. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании NF Group.

«Объем ввода элитной недвижимости впервые за последние пять лет превысил 100 тысяч квадратных метров и составил 122,3 тысячи квадратных метров (950 квартир и апартаментов), что сопоставимо с совокупным объемом ввода четырех предыдущих лет», — отметили в публикации.

По данным аналитиков, за год в городе было введено шесть элитных жилищных комплексов. При этом по итогам года совокупный объем предложения на первичном рынке элитного жилья составил 129,9 тыс. кв. м в 19 объектах.

В NF Group добавили, что росту предложения поспособствовало снижение покупательской активности и выходу на рынок новых объектов. При этом в 20223 году в Санкт-Петербурге должны сдать в эксплуатацию еще шесть элитных комплексов на 92 тыс. кв. м.

5 января РБК со ссылкой на данные компании Nedvex писал, что в Сочи в 2022 году купили элитной недвижимости на 25,2 млрд руб., что на 40% больше показателя 2021 года. К этому сегменту жилья в регионе относят квартиры со стоимостью квадратного метра от 650 тыс. до 1,5 млн руб. Средняя сумма сделки в 2022 году увеличилась с 16,3 млн до 23,7 млн руб.