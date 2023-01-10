Глава Uniper Маубах заявил об уходе из компании в течение года

Глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах покинет свой пост в течение 2023 года на фоне национализации компании. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«Маубах заявил о своей готовности оставаться на посту до тех пор, пока не будет найден подходящий преемник», — отметили в публикации.

По словам главы компании, сейчас пришло время для подготовки новой команды, которая займется правлением компании и будет решать новые задачи. Кроме того, свою должность покинет директор по производственным вопросам Uniper Дэвид Брайсон.

24 декабря Клаус-Дитер Маубах заявил, что после потери совместного с Россией бизнеса, Германия не сможет в ближайшее время вернуть потерянные средства при помощи продажи Uniper. По его словам, было потеряно очень прибыльное направление, связанное с бизнесом в России. Кроме того, налогоплательщики, скорее всего, не увидят своих денег, так как они были потрачены на закупку газа для того, чтобы потом снабжать клиентов по более низким ценам.

До этого газета Handelsblatt писала, что немецкому концерну Uniper ради господдержки придется отказаться от двух энергостанций.