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В Кремле предупредили о последствиях при конфискации российских активов за рубежом

Песков: конфискации активов РФ за рубежом незаконны, причастных к этому ждут последствия

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что конфискации российских активов за рубежом незаконны с точки зрения международного права, и страны, причастные к этому, столкнутся с последствиями. Об этом спикер сказал в ходе брифинга.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Эстонии подготовят план конфискации российских активов к концу января 2023 года.

«Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права», — заявил представитель Кремля.

В конце ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру по управлению замороженными российскими активами для поддержки Украины. Она подчеркнула, что Россия должна «финансово заплатить» за «ущерб, нанесенный Украине», — фон дер Ляйен оценила его в €600 млрд.

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