Аналитики Vortexa заявили о росте закупок нефти у РФ Индией почти на 25% в декабре

В декабре 2022 года Индия импортировала почти на 25% больше нефти по сравнению с показателями ноября. Об этом сообщает индийская ежедневная газета The Telegraph India, ссылаясь на данные специализированной аналитической компании Vortexa.

По данным Vortexa, импорт сырой нефти из России в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, при этом основными ее покупателями выступали частные нефтеперерабатывающие заводы.

В публикации отметили, что Россия уже три месяца подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Суточные поставки были на уровне 1,17 млн баррелей.

Аналитики посчитали, что в декабре 2021 года Индия закупала у России нефти в объеме 36,2 тыс. баррелей в сутки. При этом тогда поставки из Ирака были на уровне 1,05 млн баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии – 952 тыс. баррелей.

5 января агентство Reuters сообщило, что Россия поставляет больше нефти по более высоким скидкам в Китай и Индию после того, как Европа отказалась от российской нефти. По данным агентства, экспорт российской нефти в Индию неуклонно растет с мая: в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей — 6,67 млн, а в декабре — 4,1 млн. По меньшей мере три нефтяных танкера, грузивших арктическую нефть в порту Мурманска, теперь направляются в Китай, добавил источник агентства.