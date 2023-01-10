Interia: высокие цены на газ спровоцировали закрытие производства фарфора в Польше

Фарфоровый завод Krzysztof в Польше, который проработал около 200 лет, вынужден закрыться из-за роста цен на энергоносители и сырье. Об этом сообщает портал Interia.

Высокие цены на газ стали причиной остановки производства на действующем около 200 лет фарфоровом заводе Krzysztof в Валбжихе. Компания уведомила местное управление труда о планируемом увольнении 70 человек «в связи с ликвидацией завода», отметили в публикации.

По данным издания, часть уволенных сотрудников получат выплаты в размере трех месячных окладов, а некоторые получат компенсации в размере лишь одного оклада.

Фарфоровый завод Krzysztof начал работу в 1831 году. Через некоторое время предприятие стало одним из крупнейших по производству фарфора в регионе. До пандемии коронавируса на заводе работало 320 человек, а ежегодно производилось 10 млн единиц столового фарфора.

В начале декабря портал Interia, ссылаясь на Бюро кредитной информации сообщал, что жители Польши стали испытывать проблемы с выплатами ипотечных кредитов на фоне снижения доходов, отчего дефолты по ипотеке бьют рекорды каждый месяц.