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Больше половины россиян назвали кредиты «путем в долговую яму»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Больше полвины (61%) россиян посчитали, что кредиты являются прямой дорогой в долговую яму. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса экспертов SuperJob.

О том, что кредиты являются прямой дорогой в долговую яму, высказался 61% опрошенных. При этом 62% респондентов высказались в пользу этого суждения в 2016 году. В 2021 году таких было ровно половина опрошенных, а в 2020 году — всего 47%.

Всего 13% опрошенных заявили, что кредиты могут стать хорошей возможностью для получения желаемого. Однако число тех, кто хоть как-то положительно высказывался о покупках в кредит, уменьшилось в несколько раз за последние 15 лет. Например, в 2007 году о хорошей возможности для приобретения желаемого сразу высказалось 47% респондентов.

В публикации отметили, что за последние шесть месяцев пользовались кредитами лишь треть (33%) опрошенных, в то время как 67% не прибегали к этой мере.

В конце декабря Банк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для граждан с финансовом положением «хуже среднего». В ЦБ пояснили, что такая мера позитивно повлияет на конкуренцию, а также привлечет граждан, которые раньше были вынуждены обращаться в микрофинансовые организации или к серым кредиторам, у которых ставки еще выше.

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