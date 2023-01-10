Мировая экономика ждет роста торговли и спроса на сырье на фоне снятия антиковидных мер в КНР

Мировые рынки ожидают оживления торговли и спроса на сырье на фоне снятия антиковидных ограничений в Китае. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Власти Китая подтвердили планы по дальнейшему снятию ковидных ограничений — с 8 января в стране полностью отменен карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Также в воскресенье местные власти начали выдавать визы и разрешения на временное проживание для иностранцев. На фоне этих событий, многие страны, в том числе и Россия, ожидают роста торговли и увеличения спроса на сырье.

В публикации отметили, что такие изменения в Китае крайне важны для России в плане поддержки цен на сырье, а упрощение внешних сделок для компаний из Китая может оживить взаимную торговлю. Кроме того, на фоне новостей о снятии ряда антиковидных ограничений, цены на нефть начали постепенно расти, а юань вырос до пятимесячного максимума.

По данным издания, несмотря на ряд ограничений, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев прошлого года вырос на 32%. При этом эксперты рынка посчитали, что спрос на топливо в Китае может значительно вырасти, так как приближается Новый год по китайскому календарю, когда многие будут навещать своих родственников. Однако до сих пор сохраняется риск возвращения к жестким антиковидным мерам на фоне очередного роста заболеваемости.

9 января мировые цены на нефть с начала торгов показали рост на фоне ослабления антиковидных мер в Китае. С начала декабря 2022 года китайские власти стали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения, которые в течение трех лет были одними из самых строгих в мире.