В НБКИ заявили, что в 2022 году российские банки одобрили 26% заявок на кредит

Уровень одобрения заявок на кредиты от частных клиентов банков в 2022 году составил 26%. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что в 2021 году этот показатель был 33%.
«Уровень одобрения кредитных заявок <…> свидетельствует о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита», — говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что на протяжении 2022 года уровень одобрения кредитных заявок коррелировал со значением персонального кредитного рейтинга физлица.
«Нужно отметить, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам», — добавил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В конце декабря эксперт по ипотечному кредитованию, основатель агентства «РОЙАЛ-недвижимость» Камила Мавлутхонова рассказала, как исправить кредитную историю и в дальнейшем добиться выгодных условий от банка.
Тогда же директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила о планах Центробанка ужесточить для банков лимиты по выдаче необеспеченных потребительских кредитов.