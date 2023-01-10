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В НБКИ заявили, что в 2022 году российские банки одобрили 26% заявок на кредит

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Уровень одобрения заявок на кредиты от частных клиентов банков в 2022 году составил 26%. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в 2021 году этот показатель был 33%.

«Уровень одобрения кредитных заявок <…> свидетельствует о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что на протяжении 2022 года уровень одобрения кредитных заявок коррелировал со значением персонального кредитного рейтинга физлица.

«Нужно отметить, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам», — добавил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В конце декабря эксперт по ипотечному кредитованию, основатель агентства «РОЙАЛ-недвижимость» Камила Мавлутхонова рассказала, как исправить кредитную историю и в дальнейшем добиться выгодных условий от банка.

Тогда же директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила о планах Центробанка ужесточить для банков лимиты по выдаче необеспеченных потребительских кредитов.

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