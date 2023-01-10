Часть российских медиков получит ежемесячные выплаты до 18,5 тыс. рублей

В 2023 году часть российских медиков получит дополнительные ежемесячные социальные выплаты. Они составят от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

На такую добавку могут претендовать врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Самые высокие выплаты полагаются врачам центральных районных, районных и участковых больниц. Меньше всего получит младший медперсонал этих же больниц.

Такие выплаты будут назначены около 1 млн россиян.

Кабмин также расширил программу медицинской помощи в рамках ОМС. Программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в России расширили до 2025 года, включив в нее с 1 января новые направления, в том числе раннее выявление сахарного диабета и профилактику гепатита C. Финансирование программы в рамках ОМС увеличили на 295 млрд руб. Около 1,1 млн медицинских работников по всей стране будут получать надбавки к зарплате — от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. в месяц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».