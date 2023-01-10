В начале года трафик в московских ТЦ снизился, а в целом по стране вырос

В первую праздничную неделю года количество покупателей в московских торговых центрах снизилось почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Трафик также оказался ниже, чем в начале трех предыдущих лет: на 17% меньше, чем в 2021-м, на 7,3% — чем в 2020-м, на 27,2% — чем в 2019-м, пишет РБК со ссылкой на данные индекса посещаемости Rstat Index от компании «Антивор».

Посещаемость оценивалась в более 250 ТЦ во всех федеральных округах страны.

В пресс-службе московского ТРЦ «Щелковский» прокомментировали, что самая активная пора с точки зрения покупательского трафика пришлась на декабрь. При этом в Санкт-Петербурге посещение магазинов потребителями осталось на уровне первой недели 2022 года.

В целом по России посещаемость торговых центров росла. Показатель увеличился на 11,5% по сравнению с первой неделей 2022 года, на 12,9% — по сравнению с 2021-го, на 35,2% — 2020-го и на 1,7% — 2019-го.

Ранее сообщалось, что российские торговые центры показывают хорошую заполняемость, несмотря на тот факт, что 200 из них выставлены на продажу. Спрос на помещения и открытия магазинов остается стабильным, а покупательская активность остается далека от уровня 2019 года. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году борьба за покупателя усилится.