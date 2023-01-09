Аналитик Белогорьев предрек почти шестикратное снижение экспорта трубопроводного газа из России в ЕС

Объемы экспорта трубопроводного газа из России в страны Евросоюза (ЕС) могут упасть по итогам 2023 года до 25 млрд кубометров и снизиться почти в шесть раз в сравнении с показателями за 2021-й (141 млрд кубов). Такой прогноз дал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в статье для информационно-аналитического центра ИнфоТЭК.

«При текущем уровне поставок (без учета Сербии, они колеблются около 60–70 млн кубометров в сутки) общий экспорт российского трубопроводного газа в ЕС составит в 2023 году порядка 25 млрд кубов по сравнению со 141 млрд в 2021 году, то есть скукожится более чем в пять раз», — предположил Белогорьев.

По его словам, данный прогноз учитывает влияние международных санкций. Однако при нормализации двусторонних отношений Москвы и ЕС суммарный объем экспорта трубопроводного газа из России в Европу по итогам 2023 года может быть на уровне 40–50 млрд кубометров. В то же время при успешном ремонте хотя бы одной из веток «Северного потока — 1» этот показатель вырастет до 60–70 млрд кубов, однако этот сценарий, с большой долей вероятности, будет сложно реализовать на практике.

9 января аналитики агентства Refinitiv представили статистические данные, согласно которым страны Евросоюза (ЕС) по итогам 2022 года стали крупнейшими в мире покупателями сжиженного природного газа (СПГ). По этому показателю они опередили лидировавших ранее Китай, Японию и Южную Корею. Подобное стало возможно благодаря резкому снижению объемов поставок российского трубопроводного газа и стремлению властей ЕС заместить его альтернативным видом топлива.