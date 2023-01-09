Skolkovo Realty: спрос россиян на покупку жилья на Кипре вырос на 14,67%

С января по ноябрь 2022 года спрос россиян на покупку недвижимости на Кипре вырос на 14,67% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го. Однако по итогам предпоследнего месяца прошлого года динамика пошла на спад, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Skolkovo Realty.

«За период с января по ноябрь 2022 года спрос на приобретение недвижимости на Кипре увеличился на 14,67 процента относительно аналогичного периода 2021 года. При этом, несмотря на наблюдаемый рост, по итогам ноября текущего года спрос на покупку недвижимости на Кипре оказался на 31,3 процента ниже, чем в октябре. Два месяца подряд до этого количество обращений увеличивалось», — говорится в материале.

По итогам ноября число запросов россиян на приобретение жилья на Кипре снизилось на 36,39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время спрос в ноябре 2022 года оказался в 1,5 раза выше данных за тот же месяц 2020-го. При этом самым главным критерием стал бюджет сделки — этим фактором при выборе жилья на Кипре руководствовались 68,9% покупателей, уточняется в заметке.

12 декабря агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования международного брокера недвижимости Tranio сообщило, что Кипр вошел в первую десятку самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость. Лидерами по этому показателю стали Турция, ОАЭ и Грузия, в топ-10 также вошли Испания, Греция, Таиланд, Черногория, Франция и Индонезия.