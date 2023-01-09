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Bloomberg: Кувейт намерен нарастить в пять раз объемы поставок дизельного топлива в Европу

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Regis Duvignau/Reuters

В течение 2023 года Кувейт планирует нарастить в пять раз суммарный объем поставок дизельного топлива и сырья для авиалайнеров европейским странам. Это намерение связано с желанием властей арабского государства компенсировать снижение импорта из России на фоне международных санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Ближневосточная страна рассчитывает увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз с 2022 года до 2,5 миллиона тонн, или примерно 50 000 баррелей в день. Государство также хочет удвоить продажи авиатоплива почти до 5 миллионов тонн. Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива и авиатоплива в Европу в этом году, чтобы помочь континенту компенсировать сокращение поставок из России», — говорится в материале.

Основной причиной сокращения поставок дизельного топлива из России в Европу должно стать эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов, перевозимых морским путем. Данное ограничение вступит в силу с 5 февраля 2023 года в рамках ужесточения антироссийских санкций, уточняется в заметке.

14 декабря агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны закупают дизельное топливо в почти рекордных с 2016 года количествах из-за ввода в скором времени санкций на российское топливо. За первые десять дней декабря страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания ввезли морским путем около 16 млн баррелей дизеля.

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