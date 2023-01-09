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Добыча газа в Норвегии в следующие 4–5 лет останется на уровне 122 млрд кубометров

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Depositphotos

В течение ближайших 4–5 лет объемы добычи газа в Норвегии составит 122 млрд кубометров и останутся на уровне 2022 года. По итогам прошлого года стране удалось нарастить добычу природного сырья на 9 млн кубов по сравнению с показателем за 2021-й, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Норвежского нефтяного директората (NPD).

«Добыча природного газа в Норвегии в 2022 году составила 122 млрд кубометров, увеличившись примерно на 9 млн кубометров по сравнению с показателем за предыдущий год. Ожидается, что в ближайшие 4–5 лет объемы производства газа будут оставаться примерно на прошлогоднем уровне», — говорится в материале.

При этом суммарный объем инвестиций в нефтегазовую отрасль скандинавской страны по итогам прошедшего года составил около 300 млрд норвежских крон ($30 млрд). В то же время самым крупным проектом является месторождение в Северном море под названием Yggdrasil, суммарный размер вложений в который может составить 115 млрд крон, уточняется в заметке.

8 декабря агентство ТАСС со ссылкой на заявление МИД Норвегии сообщило, что власти скандинавской страны ввели «потолок» цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель. Это решение было продиктовано ужесточением антироссийских санкций.

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