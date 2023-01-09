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Bloomberg: компания Evergreen выплатила части сотрудников премии в 50 зарплат

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МОРСКОЙ ПИЛОТ/Youtube

Судоходная компания Evergreen Marine Corporation из Тайваня выплатила некоторым своим работникам премии в размере 50 зарплат в конце 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Такие большие бонусы связаны с тем, что сфера судоходства за последние два года сильно выросла из-за выросшего спроса на фрахтовку судов и поставки товаров морским путем. По данным издания, доход компании за 2022 год может достичь рекордных 20,7 млрд долларов.

Новогодняя премия в среднем составила сумму, которую работник мог бы получить за четыре года работы. Конкретный размер премии зависит от должности и обязанностей сотрудника.

Компания Evergreen стала известна после того, как в 2021 году принадлежащий ей контейнеровоз «Ever Given» развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель. Судно длиной в 400 метров и шириной 59 метров перекрыло движение по Суэцкому каналу в одном из самых узких его мест. Движение было заблокировано в обе стороны.

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