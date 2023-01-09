Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финские министры приехали в Киев для обсуждения помощи Украине

close
100%
Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Финляндии сообщили, что министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава Министерства внутренних дел страны Криста Микконен приехали в Киев, где обсуждают поддержку Украины в различных секторах на 2023 год. Об этом говорится на сайте финского ведомства.

Сообщается, что министры участвовали в церемонии осмотра временного семейного жилья, который подарила Финляндия, в Ирпене в Киевской области. Отмечается, что глава МВД также приняла участие в церемонии передачи жилых контейнеров и мобильных жилых помещений для работников спасательных служб, переданных финской стороной.

В МИД страны подчеркнули, что этот визит говорит «о твердой поддержке» Финляндией Украины.

«Государственная помощь Украине в 2022 году составила около €330 млн. В ходе дискуссий будут обсуждаться потребности Украины в поддержке, в том числе подготовка к восстановлению», — заключили в ведомстве.

Ранее глава оборонного ведомства Финляндии Микко Савола сообщил о подготовке 12-го пакета военной помощи Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть