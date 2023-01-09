Финские министры приехали в Киев для обсуждения помощи Украине

В Министерстве иностранных дел Финляндии сообщили, что министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава Министерства внутренних дел страны Криста Микконен приехали в Киев, где обсуждают поддержку Украины в различных секторах на 2023 год. Об этом говорится на сайте финского ведомства.

Сообщается, что министры участвовали в церемонии осмотра временного семейного жилья, который подарила Финляндия, в Ирпене в Киевской области. Отмечается, что глава МВД также приняла участие в церемонии передачи жилых контейнеров и мобильных жилых помещений для работников спасательных служб, переданных финской стороной.

В МИД страны подчеркнули, что этот визит говорит «о твердой поддержке» Финляндией Украины.

«Государственная помощь Украине в 2022 году составила около €330 млн. В ходе дискуссий будут обсуждаться потребности Украины в поддержке, в том числе подготовка к восстановлению», — заключили в ведомстве.

Ранее глава оборонного ведомства Финляндии Микко Савола сообщил о подготовке 12-го пакета военной помощи Украине.