Россияне стали реже досрочно гасить микрозаймы до зарплаты в 2022 году

Россияне вносили досрочные платежи по 5% всех микрозаймов до зарплаты (до 30 тыс. рублей на 30 дней), которые были выданы в 2022 году. Это на 6,7 процентных пункта ниже показателя 2021 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

«Исследование учитывает факт частичного или полного досрочного погашения займов до зарплаты. В 2020 году доля займов, по которым было зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, составила 4%. В 2021 показатель вырос до 11,7%, по итогам 2022 года — снизился до 5%, практически вернувшись к значениям 2020 года», — рассказал гендиректор сервиса Сергей Весовщук.

По его словам, в основном россияне в 2022 году досрочно гасили займы на сумму до 15 тыс. рублей. Доля этих микрокредитов составила 70%, добавил он. В 2022 году таковых было 53% микрозаймов, в 2020 году – 67%.

«Преобладание среди досрочно погашенных микрозаймов тех, что были выданы на сумму до 15 тыс. рублей, в 2020 и 2022 годах говорит о кризисных явлениях в экономике. В 2020 году это была пандемия, в 2022 году – санкции. Именно для клиентов с небольшими суммами займа в это время характерны досрочные погашения», — отметил Весовщук.

По его словам, микрозаймы до 15 тыс. руб. россияне чаще берут на непредвиденные расходы или действительно неотложные нужды, тогда как займы на суммы 15-30 тыс. руб. являются более целевыми и запланированными.

Исследование Moneyman было проведено в период с 19 по 29 декабря 2022 года.