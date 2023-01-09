Эстония ввела дополнительные запреты на российские товары

В Эстонии с 9 января начинают действовать дополнительные запреты на ввоз товаров из России, сообщает Налогово-таможенный департамент страны на официальном сайте.

Речь идет о табачных изделиях, таких как сигары и сигареты, косметике, гигиенических средствах для ухода за полостью рта, пластмассовой продукции, стройматериалах и других товарах.

9 января завершился переходный период санкций, введенных ЕС против ряда потребительских товаров производства РФ, с этого дня их ввоз в государства Евросоюза запрещен, пояснили агентству в департаменте.

Товары, подпавшие под запрет, следует вернуть с границы, оставить либо конфисковать.

Ранее Тайвань расширил ограничения на экспорт ряда товаров в Россию и Белоруссию. Изменения в нормативные акты были внесены 4 января. В обновленный перечень вошли 52 наименования. Среди запрещенных к экспорту товаров есть вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения.