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«Вкусно — и точка» прояснила ситуацию с выходом на рынок Казахстана

«Вкусно — и точка» не выйдет на рынок Казахстана взамен ушедшего McDonald's

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Представитель сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» заявил об отсутствии планов по выходу на казахстанский рынок взамен бренду McDonald's, который накануне объявил о своем уходе. Об этом информирует ТАСС.

«На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании [McDonald's]», — указал представитель пресс-службы «Вкусно — и точка».

Ранее сеть ресторанов быстрого питания сообщила о прекращении работы под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок. Рестораны будут скоро открыты под новым названием.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба позволила «Вкусно — и точка» купить активы бывшего партнера McDonald's в России Havi Logistics. Соответствующее ходатайство было удовлетворено в конце декабря.

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