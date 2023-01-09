Цены на нефть в мире стали расти на фоне ослабления антиковидных мер в КНР

Мировые цены на нефть 9 января с начала торгов показали рост на фоне ослабления антиковидных мер в Китае. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале investing.com.

По состоянию на 7.51 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,27%, до $79,57 за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до $74,79. При этом к 12.24 мск цены на нефть продолжили расти и марка Brent подросла на 3,02%, до $80,93 за баррель.

С начала декабря 2022 года китайские власти стали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения, которые в течение трех лет были одними из самых строгих в мире. На этом фоне нефтяные котировки стали расти, так как появилась надежда на рост спроса на топливо.

6 января агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров сообщило, что Китай закупает сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. По данным агентства, Пекин уже купил 5 млн баррелей преимущественно сырья из Казахстана. Кроме того, китайский нефтетрейдер Unipec приобрел не менее 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе 2023 года.

До этого Минфин России в Telegram-канале сообщил, что средняя цена нефти Urals в 2022 году составила $76,09 за баррель.