Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации. С таким предложением Лукашенко выступил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщает «БелТА».

При этом, по словам белорусского лидера, в основе должна быть реализация отраслевых программ. По мнению Лукашенко, экономические, научные, гуманитарные и прочие программы «сокращать ни в коем случае нельзя».

«Надо увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам», — сказал он.

Президент Белоруссии указал, что необходимо актуализировать повестку дня Союзного государства. По его мнению, начать нужно с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, а потом наметить планы на будущее.

«Думаю, можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, которое пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства», — пояснил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко на совещании по экспорту продукции заявлял, что нужно заняться ускорением строительства белорусских портов в России.