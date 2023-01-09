Володин: более 75% иностранных компаний остались в РФ и верят в перспективы развития

Большинство иностранных компаний остались в России. Их устраивает деловой климат в стране, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, ушедшие с российских рынков предприятия терпят миллиардные издержки. В свою очередь отечественные компании заполняют освободившиеся ниши и наращивают объемы.

Так, 75,9% иностранных предприятий остались в РФ. Хороший рост показало производство одежды (+42%). Кроме этого, увеличился выпуск лекарств (+15%).

«Важно, чтобы заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — цитирует Володина Общественная служба новостей.