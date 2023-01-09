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РИА Новости: Эрдоган 9 января обсудит с кабмином проект газового хаба и усилия по Украине

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании правительства 9 января предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба, а также дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Как рассказал собеседник агентства, 9 января в резиденции Эрдогана в Бештепе состоится первое заседание кабинета министров в этом году.

Главной составляющей повестки дня станет социальная политика Турции, в том числе шаги для борьбы с инфляцией, отметил он.

Кроме того, на заседании будут подняты вопросы внешней политики страны, предпринимаемые шаги в энергетической безопасности и другие вопросы.

«Будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, шаги, предпринимаемые в области энергетической безопасности, и события во внешней политике, в частности, дипломатические усилия Анкары по урегулированию ситуации на Украине», — добавил источник агентства.

6 января сообщалось, что министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил о готовности газовой торговой площадки для рынка Европы.

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