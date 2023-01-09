«Ъ»: МТС запустит этой весной собственный музыкальный лейбл

Компания МТС весной текущего года запустит собственный музыкальный лейбл. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщается, новое направление бизнеса компании будет включать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность, а также другие сервисы. МТС уже несколько лет присутствует на музыкальном рынке. В частности, компания развивает стриминговый сервис МТС Music на базе технологий «Яндекс.Музыка» и МТС Live.

По данным издания, компания предложит артистам и их менеджерам работу по двум моделям — Premium (полная поддержка в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг и создание новых произведений) и DIY. В рамках последнего формата артист или его менеджер занимаются продвижением преимущественно самостоятельно. Так, артист сможет использовать МТС как агрегатор для загрузки треков на стриминги для последующей монетизации.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что необходимо «наказать рублем» артистов, которые уехали из России и критикуют страну за спецоперацию на Украине.