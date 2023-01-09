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«Ъ»: правительство РФ одобрило план ремонта инфраструктуры РЖД на 7,6 трлн рублей

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РЖД

Правительство России одобрило масштабную программу ремонта инфраструктуры РЖД, затраты с учетом закупок техники должны составить в 2023–2035 годах 7,6 трлн руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет газета, секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что правительственная комиссия по транспорту в конце декабря прошлого года одобрила программу поэтапного вывода путевого комплекса РЖД на нормативный уровень до 2035 года.

Программа предполагает капитальный ремонт в 2023–2035 годах 82,2 тыс. км железнодорожного пути. Более половины придется на Северо-Западный полигон (44,2 тыс. км). На Южном полигоне предполагается отремонтировать 15,5 тыс. км, на Восточном — 22,6 тыс. км. Также планируется реконструировать более 4 тыс. искусственных сооружений.

Инвестиции с 2023 года с учетом вложений в путевую технику составят 7,6 трлн руб. Как выяснило издание, около 3,8 трлн руб. будет вложено в 2023–2035 годах в капремонт пути, около 2,6 трлн в реконструкцию искусственных сооружений и оздоровление земляного полотна и еще около 1,1 млрд руб. направят на обновление парка путевой и дорожно-строительной техники.

В материале подчеркивается, что затраты на 2024–2035 годы «носят индикативный характер» и подлежат актуализации по итогам формирования прогноза социально-экономического развития страны, изменения параметров грузооборота, перевозок пассажиров, финплана и инвестпрограммы РЖД.

При этом в программе ремонта нет детального плана организации финансирования, в нем говорится, что программа должна быть на 100% профинансирована РЖД, в том числе за счет дополнительной целевой надбавки к тарифам, сборам и плате за перевозку грузов и услуги инфраструктуры при перевозках грузов и других возможных инструментов господдержки.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году.

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