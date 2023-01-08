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Катар и Chevron Phillips заключили соглашение на $6 млрд по развитию СПГ-центра

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Global Look Press

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy и американо-нидерланская корпорация Chevron Phillips заключили соглашение в размере $6 млрд для того, чтобы развивать промышленный центр Рас-Лаффан. Об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби, передает телеканал Al Jazeera.

«Между сторонами подписано несколько соглашений по развитию промышленной зоны Рас-Лаффан, специализирующейся на нефтехимическом производстве», — отметил аль-Кааби.

По словам министра, по проекту была создана новая компания, где 70% доли владеет Qatar Energy, а 30% - Chevron Phillips.

В начале декабря издание As-Sabeel сообщило, что власти Катара согласились поставлять газ в Германию с 2026 года в течение 15 лет в размере 2 млн тонн ежегодно. По данным издания, газ будет поступать на терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле.

До этого министр энергетики арабской страны Саад аль-Кааби заявил, что Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12-15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

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