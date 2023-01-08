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«Укрэнерго» сообщило об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины из-за морозов

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Gleb Garanich/Reuters

Устойчивая морозная погода способствует росту потребления электроэнергии и, соответственно, росту ее дефицита, из-за чего на Украине возможны аварийные отключения электричества, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09.00 до 24.00», — проинформировали в «Укрэнерго».

В компании также предупредили, что при превышении лимитов потребления будут применяться аварийные отключения света.

Украинских потребителей призвали пользоваться энергоемкими приборами и экономить электричество.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по энергетическим и военным объектам Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на атаки на Крымский мост, за которыми стоят украинские спецслужбы.

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство рассчитывает создать в стране децентрализованную энергосистему, которая будет более защищенной от ударов ракет.

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