Абрамченко заявила о росте экспорта продовольствия из РФ в дружественные страны на 25% в 2022 году

В 2022 году на фоне введения множества санкций Россия смогла нарастить поставки продовольствия в дружественные станы на 25%. Об этом РИА Новости заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Наш продовольственный экспорт в дружественные страны в 2022 году вырос на 25%, несмотря на все сложности», — отметила Абрамченко.

По ее словам, Россия направляет продовольствие в 150 стран, поэтому проблем с покупателями нет. Несмотря на то, что есть определенные технические сложности, которые связаны с санкционными ограничениями, политизированности в этом вопросе у покупателей нет. При этом продолжаются поставки продовольствия в Европу. Однако о потенциальном росте рынка в этом регионе сейчас говорить нельзя.

Она добавила, что российские власти надеются на сохранении положительной тенденции в поставках продовольствия. Поэтому есть определенная уверенность в будущих результатах. Кроме того, текущего объема пахотных земель хватает не только для самообеспечения, но и для экспорта.

17 декабря заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюзу следует на юридическом уровне отменить все введенные санкции, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции.