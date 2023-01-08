FT: переход Китая при расчетах за нефть в юани приведет к новому энергопорядку в мире

Желание Китая покупать нефть у стран Ближнего Востока в юанях может привести к формированию нового энергопорядка в мире. Об этом заявила обозреватель Financial Times Рана Форухар.

По данным газеты, встреча главы Китая Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре 2022 можно было интерпретировать как «рождение нефтеюаня». Кроме того, по словам аналитика швейцарского банка Credit Suisse Золтана Позара, данная встреча совпала с желанием стран БРИКС отказаться от расчетов в долларах.

Позар посчитал, что число торговых сделок у Китая, связанных с покупкой нефти в юанях, будет только расти. При этом сотрудничество со странами Персидского залива будет лишь укрепляться, а объемы закупаемого топлива – увеличиваться.

По мнению автора статьи, что такая ситуация может привести, вполне вероятно, к совместной разведке и добыче нефти в Южно-Китайском море, а также рост инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимию и пластмассы.

6 января агентство Bloomberg со ссылкой на информацию трейдеров сообщило, что Китай закупает сырую нефть, которую обычно направляют в Европу. По их данным, Пекин уже купил 5 млн баррелей преимущественно сырья из Казахстана. Кроме того, китайский нефтетрейдер Unipec приобрел не менее 2 млн баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup для погрузки в январе 2023 года.