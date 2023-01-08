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Турецкие власти сообщили о временном закрытии Босфора для судоходства из-за тумана

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Global Look Press

Управление береговой охраны Турции заявило о временном закрытии пролива Босфор, разделяющего Стамбул на европейскую и азиатскую части, для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана, передает ТАСС.

«Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35», — говорится в сообщении.

Накануне метеорологи предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы с 1 по 6 января. Судоходство в этих районах неоднократно приостанавливалось.

1 января сообщалось о приостановке движения судов по проливу через Босфор из-за погодных условий. Отмечалось, что из-за сильного тумана ухудшилась видимость как в Стамбуле, так и на побережье.

До этого сообщалось, что работа Керченской переправы была остановлена вечером 31 декабря 2022 из-за сильного тумана, который наблюдался в акватории. Из-за непогоды паромы не могли работать в штатном режиме. Утром 1 января переправа возобновила работу.

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