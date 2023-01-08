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США и Южная Корея договорились о совместной разработке гражданских самолетов

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Depositphotos

Соединенные Штаты и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке и эксплуатации перспективных гражданских самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации (FAA).

FAA указывает, что партнерство с Управлением гражданской авиации Кореи по разработке самолетов и безопасности полетов было заключено в рамках усовершенствования системы воздушной мобильности.

«Сотрудничество с международными партнерами имеет решающее значение для интеграции новых технологий», — говорится в заявлении.

Стороны договорились расширить обмен информацией о передовых воздушных разработках, совместно следить за безопасностью при реализации таких проектов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по ходу брифинга заявила, что Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают ответные варианты действий на случай, если КНДР решится применить ядерное оружие. При этом она подчеркнула, что стороны не занимаются обсуждением совместных ядерных учений, так как Южная Корея не обладает ядерным оружием.

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