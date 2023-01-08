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Кадыров: до Украины дойдет не более 15% поддержки Запада, остальное разворуют

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chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что не более 15% военной поддержки Запада дойдет до Украины, остальное, по его мнению, будет «разворовано». Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

«Техника, которую выделяют для Украины – это неоправданная сила, нам не о чем беспокоиться. Те средства, которые сейчас списываются, говоря об Украине, американскими руководителями и европейскими государствами — копейки, дойдет до них всего 15%», — сказал он.

Кадыров назвал это «рабочей схемой по отмыванию денег», в которой, подчеркнул он, западные и украинские чиновники «разворуют эти средства».

По словам главы Чечни, в России нужно бояться только того, что РФ «может сесть за стол переговоров».

«Это единственное, чего мы должны бояться. Мы не должны бояться никаких долларов, техники, никакое оружие нам не страшно», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что 7 января из Чечни в зону проведения специальной военной операции отправились около 300 бойцов ОМОН.

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