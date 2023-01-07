Директор McDonald's Кемпчински сообщил о планах сократить персонал

Главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински в письме к сотрудникам заявил о планируемом сокращении персонала. Об этом сообщает CNN.

Кемпчински отметил, что руководство компании оценит «важность сохранения некоторых позиций и их укомплектованности персоналом».

«Приоритет некоторых инициатив будет понижен, а некоторые будут вовсе устранены», — сказал он.

По словам директора, такие меры помогут McDonald's быстрее развиваться после снижения глобальных трат и высвобождения ресурсов для инвестиций.

По информации CNN, руководство корпорации сообщит о решении к апрелю.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений поставок. Рестораны будут открыты под новым названием.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба позволила «Вкусно — и точка» купить активы бывшего партнера McDonald's в России Havi Logistics. Соответствующее ходатайство было удовлетворено в конце декабря.