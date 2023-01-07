Bloomberg: конфликт на Украине спровоцировал рост инвестиций в военные стартапы

Европейские технологические компании, сотрудничающие с оборонной промышленностью, долгое время являвшиеся инвестиционным табу для многих венчурных фирм, стали получать рекордное финансирование после начала спецоперации РФ на Украине, пишет Bloomberg.

В прошлом году власти целого ряда стран увеличили расходы на военную оборону, пообещав выделить миллиарды евро на модернизацию своих Вооруженных сил. Параллельно с этим увеличились частные инвестиции в технологические компании, связанные с оборонной сферой. Объем инвестиций в аэрокосмическую и оборонную отрасли в прошлом году достиг рекордных €780 млн, отмечается в статье.

Как заявил соучредитель компании Helsing.AI Гундберт Шерф, который ранее был старшим советником немецкого Минобороны, Украина показала, что демократии должны производить технологии, а не потреблять их.

В свою очередь генеральный директор Isar Aerospace, которая разрабатывает ракеты для спутников, Даниэль Мецлер, спецоперация РФ вызвала интерес к технологиям двойного назначения.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил, что создание экипировки солдата будущего нового поколения «Легионер» будет ускорено.